A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket Kadrosu Açıklandı

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki aday kadrosu belli oldu

A Erkek Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden milliler çalışmalarına 17 Şubat Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ercan Osmani (A. Efes), Erkan Yılmaz (A. Efes), Deshane Davis Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari/ İtalya), Onuralp Bitim (FC Bayern Munchen/ Almanya), Cedi Osman (Panathinaikos/ Yunanistan) - İSTANBUL