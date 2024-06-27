A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filipinler'i mağlup etti - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filipinler'i mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti. Türkiye, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı. Tarık Biberovic, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile de karşılaşacak.

27.06.2024 21:51
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti.

Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya ay-yıldızlı ekip, Doğuş Özdemiroğlu, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı.

Pota altından skor üreten Filipinler karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Türkiye, ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler kaydetti. Milli takım, birçok oyuncu değişikliği yapmasına ve özellikle savunmada istediği performansı sergileyememesine rağmen skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı açan Türkiye, son çeyreğe 64-56 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

Milli takımda Tarık Biberovic, kaydettiği 23 sayıyla müsabakanın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlılarda Can Korkmaz 12, Sertaç Şanlı ile Kenan Sipahi ise 9'ar sayı kaydetti.

Erkan Yılmaz, Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, Ömer Can İlyasoğlu, Furkan Haltalı, Muhsin Yaşar, Göktuğ Baş ve Okben Ulubay da mücadelede görev yaptı.

Ay-yıldızlılarda Can Korkmaz ile Göktuğ Baş, ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile saha kenarından takip etti.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında 7 Temmuz'a kadar Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filipinler'i mağlup etti - Son Dakika

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