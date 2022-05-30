A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Buğrahan Tuncer/ Anadolu EfesDeshane Davis Larkin/ Anadolu EfesYiğitcan Saybir/ Anadolu EfesErten Gazi/ Anadolu EfesAkif Egemen Güven/ Anadolu EfesKartal Özmızrak/ Bahçeşehir KolejiErkan Yılmaz/ Bahçeşehir KolejiFurkan Haltalı/ Beşiktaş JK IcrypexEgehan Arna/ Beşiktaş JK IcrypexDoğuş Özdemiroğlu/ DarüşşafakaMelih Mahmutoğlu/ Fenerbahçe BekoMetecan Birsen/ Fenerbahçe BekoŞehmus Hazer/ Fenerbahçe BekoOnuralp Bitim/ Frutti Extra BursasporSadık Emir Kabaca/ Galatasaray NefBerkan Durmaz/ Pınar KarşıyakaMuhsin Yaşar/ TOFAŞBerk İbrahim Uğurlu/ TOFAŞYiğit Arslan/ TOFAŞBerk Demir/ Türk TelekomCedi Osman/ Cleveland CavaliersSertaç Şanlı/ FC BarcelonaAlperen Şengün/ Houston RocketsÖmer Faruk Yurtseven/ Miami Heat
Furkan Korkmaz/ Philadelphia 76ers
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