A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele edeceği aday kadrosu belirlendi - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele edeceği aday kadrosu belirlendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri\'nde mücadele edeceği aday kadrosu belirlendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Takımın aday kadrosunda Anadolu Efes, Beşiktaş JK Emlakjet, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Mega Soccerbet takımlarından oyuncular yer alıyor.

12.02.2024 16:33
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele edeceği aday kadrosu belirlendi.

Milli takım, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe günü TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş JK Emlakjet), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)

Kaynak: DHA

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu, Buğrahan Tuncer, Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka, İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Türk Telekom, Anadolu Efes, Okben Ulubay, Kenan Sipahi, Sinan Erdem, Galatasaray, EuroBasket, Ömer Can, Beşiktaş, İzlanda, İtalya, Spor, Basketbol, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele edeceği aday kadrosu belirlendi - Son Dakika


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