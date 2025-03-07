A Milli Erkek Hentbol Takımı Euro 2026 Elemeleri İçin Diyarbakır'da Kampa Girecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 3. maçında saat 20.30'da Diyarbakır'da İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 12 ve 16 Mart 2025 tarihlerinde İsviçre ile oynayacağı Euro 2026 Eleme grubu maçları için Diyarbakır'da kampa girecek. Milliler, 12 Mart Çarşamba günü Euro 2026 Elemeleri 7. Grup 3. maçında İsviçre ile Diyarbakır'da oynayacak. Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak. Bu maçın ardından ay-yıldızlılar, grubundaki 4. maçında ise 16 Mart Pazar günü TSİ 18.00'de İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Winterthur kentindeki AXA Arena'da oynanacak.

Diyarbakır'da oynanacak İsviçre maçı öncesi 11 Mart Salı günü basın toplantısı düzenlenecek. Milli Takım kafilesinin konaklayacağı otelde saat 14.00'te başlayacak basın toplantısına A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ve 2 milli oyuncumuz katılacak.

Kamp kadrosu

Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki A Milliler, 20 kişilik sporcu kadrosuyla 9 Mart Pazar günü Diyarbakır'da kamp çalışmalarına başlayacak.

Aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Enis Yatkın (Beşiktaş JK), Yunus Özmusul (Depsaş Enerji As)

Sol Kanat: Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş JK), Danyel Kaya (Beykoz Belediyesi)

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş JK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Sedat Yıldırım (Depsaş Enerji As)

Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto)

Sağ Oyun Kurucu: Özgür Sarak (Eger), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş JK), Buğra Olgun (Spor Toto)

Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş JK), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyesi)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Alper Aydın (Beşiktaş JK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Egehan Gül (İzmir BBSK)

Teknik Kadro

Başantrenör: Oliver Roy Camino

Yardımcı Antrenörler: Bülent Erkol, Yasin Yüzbaşıoğlu

Kaleci Antrenörü: İbrahim Demir

Fizyoterapist: Taha Yeşiltepe

Masör: Cenk Uzunca - İSTANBUL