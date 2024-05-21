A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi\'ndeki ilk maçında Kanada\'ya yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.
Salon: Antalya
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Mandiraci, Kaan Gürbüz, Volkan Döne (L), Burutay Subaşı, Mert Matic, Beytullah Hatipoğlu, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş
Kanada: Herr, Ketrzynski, Brendan, Hoag, Demyanenko, Loeppky, Maar, Walsh, Currie, McCarthy, Szwarc, Lui (L), Van Berkel, Eshenko
Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25
Süre: 1 saat 51 dakika - İSTANBUL
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