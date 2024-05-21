A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi\'ndeki ilk maçında Kanada\'ya yenildi

Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Kanada'ya 3-1 yenildi.

Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Mandiraci, Kaan Gürbüz, Volkan Döne (L), Burutay Subaşı, Mert Matic, Beytullah Hatipoğlu, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş

Kanada: Herr, Ketrzynski, Brendan, Hoag, Demyanenko, Loeppky, Maar, Walsh, Currie, McCarthy, Szwarc, Lui (L), Van Berkel, Eshenko

Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 1 saat 51 dakika - İSTANBUL