A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya'yla karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya\'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya ile yarın karşılaşacak. Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek. Milliler, Slovenya, Polonya, İran ve Almanya ile karşılaşacak ve ilk maçlarını yarın TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacaklar. Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı Japonya kadrosunda çeşitli isimler bulunuyor.

04.06.2024 09:33
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında yarın Slovenya'yla karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını yarın TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:

Yarın:

09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

09.30 Almanya-Türkiye

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya'yla karşılaşacak - Son Dakika
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