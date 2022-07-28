Organizasyonda Şili 'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Küba ise Tunus-Çekya maçının galibiyle final için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Güney Kore, voleybol, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 'Filenin Efeleri', FIVB Challenger Kupası'nda yarın Katar ile karşılaşacak - Son Dakika

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