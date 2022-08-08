Ay-yıldızlı ekip, grubundaki diğer 2 maçını 11 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Katar ve 13 Ağustos Cumartesi günü ise saat 19.00'da İran 'la yapacak.

Kaynak: AA

voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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