Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyyid Hamid Seccadi, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

Konya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde - Son Dakika

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