Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde - Son Dakika
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Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde

13.08.2022 23:27
Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndaki üçüncü maçında İran'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'ndaki üçüncü maçında İran'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyyid Hamid Seccadi, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden takip etti.

Filenin Efeleri'nde Kaan Gürbüz 41 sayı ile maçın en skorer ismi olurken; İzzet ve Cafer 14, Yunus Emre 11, Ahmet 8, Mehmet 3 sayıyla skora katkı sağladı. Türkiye, yarın yarı finalde saat 16.00'da Kamerun ile karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

Konya, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde - Son Dakika

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