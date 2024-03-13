A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak

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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. EURO 2024'e hazırlık niteliğindeki mücadele, iki takımı 31 yıl aradan sonra karşı karşıya getirecek. Türkiye ile Polonya arasındaki son maç, 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanmış ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Daha önce Polonya ile 17 müsabaka oynayan A Mili Takım, bu maçlarda 3 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı, 11 maçta ise gülen taraf Polonya oldu.

2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası finallerinde yer alan Polonya, 2008 yılından beri organize edilen tüm Avrupa Şampiyonlarının final turnuvalarında da mücadele etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiremediği için doğrudan finallere kalamayan Doğu Avrupa ülkesi, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği derece ile play-off maçları üzerinden final vizesi almaya çalışacak. Estonya ile 21 Mart'ta play-off yarı final maçında karşılaşacak Polonya, bu maçta rakibine üstünlük sağlaması halinde Galler- Finlandiya müsabakasının galibiyle final oynayacak.

4 özel maç

Türkiye, EURO 2024 finallerine hazırlık çerçevesinde ikisi mart, ikisi de haziran ayında olmak üzere toplam dört özel maç yapacak. Ay-yıldızlılar, ilk olarak, 22 Mart'ta Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Macaristan'a konuk olacak. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. A millierin, 26 Mart'taki rakibi ise bir diğer Avrupa Şampiyonası finalisti Avusturya olacak. Ernst Happel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma da TSİ 22.45'te başlayacak.

A Milli Takım, haziran ayındaki ilk sınavını son Avrupa Şampiyonası İtalya karşısında verecek. Bologna kentinde 4 Haziran'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak özel maç TSİ 22.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Polonya ile 10 Haziran'da deplasmanda oynayacağı özel maçın ardından, turnuva hazırlıklarını Almanya'da kendilerine ayrılan kamp merkezinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. - İSTANBUL