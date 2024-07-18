A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 performansıyla FIFA dünya sıralamasında 26. sıraya yükselerek en iyi derecesini elde etti. Türkiye, bin 533 puanla 26. sırada yer alırken, Galler 30., İzlanda 71. ve Karadağ da 73. oldu.

18.07.2024 12:54
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 26. sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansı sayesinde FIFA sıralamasının 1992 senesinde hayata geçirilmesinden bu yana en büyük üçüncü yükselişine imza attı. Temmuz ayı dünya sıralamasında 17 sıra çıkan Venezuela'nın ardından en çok yükselen ülke olan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki en üst sıraya çıkan Türkiye, aynı zamanda da Haziran 2017 tarihinden günümüze sıralamadaki en iyi derecesini yaptı.

Türkiye, bin 533 puanla listede 26. basamakta yer alırken, millilerin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Galler 30., İzlanda 71. ve Karadağ da 73. oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan temmuz ayı sıralamasında, Copa America şampiyonu Arjantin bin 901 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 854 puanla ikinci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 835 puanla üçüncü, EURO 2024 finalisti İngiltere bin 812 puanla dördüncü, Brezilya ise bin 785 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi - Son Dakika

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