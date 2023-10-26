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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 4 basamak birden yükseldi - Son Dakika

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 4 basamak birden yükseldi

Son Güncelleme: 26.10.2023 13:24

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında dört basamak yükselerek 38. sıraya çıktı. Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup eden Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti. Bu başarıyla birlikte Türkiye, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıra yükselerek en iyi derecesine ulaştı. Ayrıca, ekim ayı sıralamasında ilk 53 takım arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

TÜRKİYE 4 SIRA YÜKSELDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ay-yıldızlı takım, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıralık bir yükseliş kaydetti.

ARJANTİN LİDERLİĞİ KORUDU

Türkiye, 1498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu. FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1861 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1853 puanla ikinci, Brezilya ise 1812 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bu takımları 1807 puanla dördüncü sıradaki İngiltere ve 1793 puanla beşinci sıradaki Belçika takip etti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

  • Arjantin
  • Fransa
  • Brezilya
  • İngiltere
  • Belçika
  • Portekiz
  • Hollanda
  • İspanya
  • İtalya
  • Hırvatistan
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Letonya, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 4 basamak birden yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 4 basamak birden yükseldi - Son Dakika
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