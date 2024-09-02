A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda Maçları İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda Maçları İçin Hazırlıklara Başladı

A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda Maçları İçin Hazırlıklara Başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Galler ve İzlanda maçları için İstanbul'da toplandı. Takım, 6 Eylül'de Galler ve 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşacak. İlk antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak.

02.09.2024 16:47
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bugün saat 18.15'te Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Galler ve İzlanda maçları için ilk çalışmasını yapacak.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda Maçları İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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