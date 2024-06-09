A Milli Futbol Takımı, Polonya ile EURO 2024 hazırlıkları için karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile EURO 2024 hazırlıkları için karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında son özel maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva öncesi son hazırlık maçını oynayacak olan milliler, Polonya ile mücadele edecek. Türkiye ile Polonya daha önce 17 kez karşılaştı ve milliler 3 galibiyet alırken, Polonya 11 kez kazandı. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ise bugüne kadar 7 maça çıktı ve 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

09.06.2024 09:51
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında son özel maçında yarın deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında son özel maçını Polonya ile oynayacak. Milliler yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran Salı günü Polonya'dan Almanya'ya geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek. Milliler, son olarak İtalya ile hazırlık maçında karşılaştı ve 0-0 berabere kaldı.

18. randevu

Türkiye ile Polonya bugüne kadar 6'sı resmi, 11'i de özel olmak üzere 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 galibiyet alırken, Polonya da 11 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. İki ülke son olarak 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Millilerin 626. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Polonya karşılamasıyla tarihindeki 626. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 342'si resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 625 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 8. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 4'ü özel olmak üzere 7 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Balazs Berke düdük çalacak

Polonya - Türkiye mücadelesini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını Vencel Toth ile Balazs Szert yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihaly Kapraly olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı - POZNAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Polonya ile EURO 2024 hazırlıkları için karşılaşacak - Son Dakika

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