Montella: Yorgun futbolcularla savaşıyoruz - Son Dakika
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Montella: Yorgun futbolcularla savaşıyoruz

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolcuların fiziksel ve zihinsel olarak yorgun olduklarını belirtti. Montella, takımın Galler ile berabere kaldığı maçı değerlendirirken, oyundan genel olarak memnun olduğunu söyledi ve önümüzdeki maçta İzlanda'ya karşı en iyisini yapacaklarını belirtti.

07.09.2024 01:09
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolcular fizik ve zihinsel olarak yorgunluk yaşıyorlar. Birçoğu sadece 1 hafta tatil yaptı. Sebeplerden bir tanesi bu. Genel olarak memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra rakibe çok fazla izin vermedik. Organizasyonumuz da daha iyiydi" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Genel olarak oyundan memnun olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "Aslında 2 maçtır gerçekler bu şekilde. Rakipler daha çok topa sahip olmayı başardı. Daha tehlikeli gözükse de şut attıklarını hatırlamıyorum. Kaleci Mert'in 1 kurtarışı var. Futbolcular fizik ve zihinsel olarak yorgunluk yaşıyorlar. Birçoğu sadece 1 hafta tatil yaptı. Sebeplerden bir tanesi bu. Genel olarak memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra rakibe çok fazla izin vermedik. Organizasyonumuz da daha iyiydi. İzlanda'ya karşı oynayacağız. İzlanda en son İngiltere'yi yenmişti. Onlar için de zorlu bir rakip olduklarını söyleyebiliriz. Ama buna rağmen en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KAZANAMADIĞIMIZ MAÇLARDA KAYBETMEMEK ÇOK DEĞERLİ"

Kazanılamayan maçlarda kaybetmemenin çok değerli olduğunu belirten Vincenzo Montella, "Topa sahipken daha iyi olabilirdik. Temmuz ayında 30 günlük bir çalışma süremiz olmuştu. Bizim futbolcularda sezonun her bölümünde fiziksel durum değişiklik gösterebiliyor. Milli takımda hocalığa başladığımda ilk 2 maçı gol yemeden bitirmiştik. Sonra her maçta gol yemiştik. Hedefimiz bir ilki başarmaktı. Tarihimizde deplasmanda Galler'i hiç yenememiştik. Maalesef hedefimize ulaşamadık. Takımımızın sonuna kadar mücadele vermesi ve 10 kişi kalmamıza rağmen organizasyonu sahada göstermesi sevindirici çünkü gol yemeden bitirdik. İkinci yarı Hakan oyuna girdi ve fark yarattı. Böyle bir futbolcu zaten fark yaratır. O yüzden Ballon D'Or listesine girdi. Kazanamadığınız maçlarda kaybetmemek çok değerli" şeklinde konuştu.

Barış Alper'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren İtalyan teknik adam, "Son maçlarda hakemlerle ilgili çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Kırmızı kart pozisyonundan önce değişiklik yapmaya hazırlandıklarını aktaran Montella, "Değişikliği yapmak üzereydik. Kırmızı karttan önce saha kenarına çağırmıştık. Arda'nın Portekiz maçı öncesinde de şu kadar oynayabilir demişti. Ben biraz daha fazla oynatmıştım. Bazen böyle riskli kararlar verebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN BELLİ BÖLÜMÜNDE EN ÇOK GOL ATAN TAKIMDIK"

Vincenzo Montella, bir basın mensubunun 'Mauro Icardi ve Edin Dzeko gibi forvetleriniz olsa yine forvetsiz oynamayı mı tercih ederdiniz?' şeklinde sorduğu soruya, "Ben 1 senedir buradayım. Her basın toplantısında hep aynı soru geldi. Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda belli bölümünde en çok gol atan takım bizdik. Sana şu soruyu sormak istiyorum; 'Klasik bir golcüyle oynayıp gol atması ve maçı kaybetmemiz mi?' daha memnun ederdi yoksa 'Herkesin gol atabildiği bir takımın böyle güzel bir turnuva geçirmesi mi?' memnun ederdi" cevabını vererek sözlerini noktaladı.

Montella: Yorgun futbolcularla savaşıyoruz
Kaynak: DHA

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