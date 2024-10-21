A Milli Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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A Milli Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belli Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Avusturya ve Almanya'yla oynayacak.

21.10.2024 19:46
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, EHF Erkekler 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Avusturya ve Almanya maçlarının kamp kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milller, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde, Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Tesisi'nde 4 Kasım'da toplanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı ilk maç, 7 Kasım'da Bregenz kentinde TSİ 20.00'de başlayacak.

Millli takım, 10 Kasım'da saat 17.10'da ise THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda yer alan sporcular ve oynayacağı maçların tarihleri şöyle:

Kadro:

Kaleci: Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor)

Sol kanat : Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Sol oyun kurucu : Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)

Orta oyun kurucu : Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)

Sağ oyun kurucu : Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

Sağ kanat : Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)

Pivot : İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)

Maç programı

7 Kasım:

TSİ 20.00 Avusturya-Türkiye

10 Kasım:

17.10 Türkiye- Almanya

12-13 Mart:

Türkiye-İsviçre

15-16 Mart:

İsviçre-Türkiye

7-8 Mayıs:

Türkiye- Avusturya

11 Mayıs:

Almanya- Türkiye

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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