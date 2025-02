Spor

- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü düzenlendi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:

"Bizim amacımız her zaman yaptığımızın daha iyisini yapmak"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Gurubu'ndaki 5. maçında Perşembe günü İzlanda ile oynayacağı maç öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe ve milli oyuncular katıldı.

F Grubu'ndaki 4 karşılaşmada evinde Slovakya'yı 75-40, deplasmanda İzlanda'yı 72-65, evinde Romanya'yı 101-54, deplasmanda da Slovakya'yı 65-50 yenmeyi başaran milliler, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı 5. maçını İzlanda ile Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, 9 Şubat Pazar günü ise TSİ 19.00'da Ploieşti kentinde Romanya'ya konuk olacak.

Hidayet Türkoğlu: "Bizim amacımız her zaman yaptığımızın daha iyisini yapmak"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına milli takım ve basketbola verdiği destek için teşekkür ederek ederek, "Şubat ayı bildiğiniz gibi milli takım anlamında hem kadın hem erkek milli takımımızın uluslararası arenada gösterdiği aylardan bir tanesi. Daha önce kasımda ayında birlikteydik. Şimdi 6 Şubat'ta Kocaeli'nde İzlanda ile karşılaşacağız. 9 Şubat'ta da Romanya maçı var. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ama bizim amacımız her zaman yaptığımızın daha iyisini yapmak. Bu maçlar bizim için de iyi bir 'challange' olacaktır. Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilesek de bu maçtan galibiyetle ayrılmak basketbolumuza olan ilgi ve alakayı artıracaktır. Başta hocamıza daha sonra da tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyorum. İnşallah her geçen gün kalitemizin de daha üst seviyeye çıkacağı bir süreçle huzurlarınızda olmak isteriz. A Milli Kadın Takımımıza da tekrardan başarılar diliyorum" dedi.

Memnun: "6'da 6 yapmak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ise şampiyonaya katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki İzlanda ve Romanya maçı, şampiyonaya hazırlık için önemli olacaktır. Kadroda ufak değişiklikler yaptık. Daha önce çok şans veremediğimiz arkadaşlar var. Bir takım sakatlıklarımız da var. Yazın da genç bir takım toplamıştık. Orada yer alan arkadaşlara da şans vermek istiyoruz. Bu iki maçı da kazanıp 6'da 6 yapmak istiyoruz. Rakiplerimize vereceğimiz mesaj için de bu çok önemli. İyi bir hazırlık geçirip, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve milli takımımızın geçmişine layık bir mücadele ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Yine sert ve mücadeleci bir oyun bekliyoruz"

İzlanda'da bazı değişiklikler olduğunu sözlerine ekleyen Memnun, "İzlanda'nın oyun kurucularından bir tanesi ilk maç oynamamıştı. Şimdi o geliyor. İzlanda, kadın basketbolunda çok bilinmese de tehlikeli bir takım. Biz oradaki maçta zorlanmıştık. Yine sert ve mücadeleci bir oyun bekliyoruz. İzlanda, agresif bir takım ve onlara saygı duyuyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Romanya da bir jenerasyon değişikliğine gitti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan oyuncuları vardı. Onların yaşlarının büyüdüğünü düşünüp kadroya dahil etmediler. Bir geçiş süreci yaşıyorlar. Romanya'nın kadın basketbolunda kuvvetli bir geçmişi var. Onlar sadece bir yenilenme sürecinde. Her maçın ruhu ayrı. Sakatlıklarımız var ama diğer arkadaşlara da güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kartaltepe: "Yolumuza namağlup bir şekilde devam etmek istiyoruz"

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe de, "Önümüzdeki iki maçı kazanıp yolumuza namağlup bir şekilde devam etmek istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Namağlup bir şekilde şampiyonaya gitmek, bizi daha iyi motive edecek. Bütün maçları kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Ayşe Cora: "Kendi gücümüzü, istikrarlı bir şekilde korumak istiyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Ayşe Cora ise, elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Şampiyonaya katılmayı garantilesek de bu önümüzdeki iki maçı çok önemsiyoruz. Bizim için galibiyet her zaman çok önemli. Kendi gücümüzü, istikrarlı bir şekilde korumak istiyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyi bir basketbol oynayarak kendimizi geliştirmek. Önümüzde Kocaeli'de oynayacağımız İzlanda maçı var. Deplasmanda onlara karşı biraz zorlanmıştık. Şimdi sahamızda iyi bir basketbol oynayarak maçı kazanmak istiyoruz. Sonra da Romanya'ya gideceğiz. Deplasmandaki maçlar zorlu olabiliyor. Konsantrasyonumuzu bozmadan iyi galibiyetler almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.