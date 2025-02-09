A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya\'yı Farklı Geçti

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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, son maçında karşılaştığı Romanya'yı 99-61'lik skorla mağlup etti. Geçtiğimiz pencerede FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'e katılmayı garantileyen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte grubunu namağlup lider olarak tamamladı.

Romanya'nın Ploieşti kentindeki Olimpia Hall'da oynanan müsabakayı Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve Türk vatandaşları da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı. Milliler, Romanya karşısında ilk yarıyı 44-29 önde tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Tilbe Şenyürek 15 sayı - 5 ribaund 2 asist ve Elif Bayram 14 sayı – 6 ribaund – 3 asistle oynarken, Romanya'da Miky Panait 11 sayı ile maçı noktaladı.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi, 8 Mart tarihinde Yunanistan'ın Pire şehrinde yapılacak.