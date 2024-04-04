A Milli Kadın Futbol Takımı İsviçre\'ye hazır

Özel Sporcuların Katkılarıyla Düzenlenen İftar Programı

Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında, özel sporcuların katkılarıyla bir araya gelindi. Ankara Tacettin Dergahı'nda bulunan iftar çadırında yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. İftarın sponsorluğunu TÖSEV üstlendi ve yemek servisleri down sendromlu özel sporcular tarafından yapıldı.