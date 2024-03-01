A Milli Kadın Futsal Takımı Almanya'ya 8-1 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Futsal Takımı Almanya'ya 8-1 mağlup oldu

A Milli Kadın Futsal Takımı Almanya\'ya 8-1 mağlup oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Kadın Futsal Takımı, ilk maçında Almanya'ya 8-1 mağlup oldu. Milliler, müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı. İkinci yarıda bir gol atan milliler, kalesinde ise 4 gol daha görerek karşılaşmadan 8-1 mağlup ayrıldı. Takımın ikinci maçı 3 Mart Salı günü Kenya ile yapılacak.

01.03.2024 13:27
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Kadın Futsal Takımı, ilk maçında Almanya'ya 8-1 mağlup oldu.

Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta milliler, müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakanın ikinci yarısında bir gol atan milliler, kalesinde ise 4 gol daha görerek karşılaşmadan 8-1 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını 3 Mart Salı günü saat 10.30'da Kenya ile yapacak.

Öte yandan, aynı saatte Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda başlayan diğer karşılaşmada Brezilya, Japonya'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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