A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istiyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istiyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'ye bir ilki yaşatmak istiyor

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan ile yapacakları maçlar öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Costica Buceschi, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında seyircinin desteğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye için bu şampiyonanın bir ilk olacağını belirtti. Kaptan Betül Yılmaz ise takımdaki genç oyuncuların heyecanının geleceğe umut verdiğini ifade etti.

23.02.2024 13:59  Güncelleme: 13:59
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2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren A Milli Kadın Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, organizasyonda yer alarak Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istediklerini söyledi.

Bulgaristan ile 6. Eleme Grubu'nda 28 Şubat ve 3 Mart'ta oynanacak maçlar öncesi basın toplantısı düzenleyen Costica Bucesch, Ankara'daki rövanş karşılaşmasında seyircinin desteğinin çok önemli olacağını vurguladı.

Bulgaristan maçlarının ardından Karabağ ve Sırbistan ile karşılaşacaklarını anlatan Bucesch, "Avrupa Şampiyonası'na katılmayı çok istiyoruz. Çünkü kadınlarda Türkiye için bu bir ilk olacak." dedi.

A2 Milli Takımı'yla birlikte yapılan önceki kampta antrenör olarak kendi istediğinden ziyade, sporcuların istediği ve oynayabildiği oyunu gözlemlediklerini aktaran Bucesch, şöyle devam etti:

"Bunu kendimize adapte etmek istiyoruz. Çünkü güzel oyun da ortaya koymak istiyoruz. Bazı oyuncuların kondisyon, bazı oyuncuların da taktik olarak gelişmesi gerekiyordu. Kamplarımızda bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Çalışmalarımızın karşılığını da alıyoruz. Biz sadece milli takımın kalitesini değil, Türkiye'deki hentbolun da kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Geldiğimden beri yaklaşık 80 oyuncuyla kamp yapma imkanı buldum. Amacımız daha iyiyi ortaya çıkarmak. Benim taktik olarak ne istediğimi anlayabiliyorlar ve dolayısıyla da daha iyi bir oyun sergileyebiliyoruz. Avrupa'da daha hızlı, sert ve güçlü bir oyun gerekli."

Yılmaz: "Tarihi bir başarı gerçekleşmek üzere"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz, kadrodaki sporcuların hazır, istekli ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Tarihi bir başarı gerçekleşmek üzere." diyen Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok umutluyuz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Umarım sonraki röportajımızda 'Geçtik turu gidiyoruz' diyerek devam ederiz konuşmalarımıza. Bulgaristan'ı ciddiye alıyoruz. Kağıt üzerinde bizim daha iyi olduğumuz konuşuluyor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Elimizden gelenin fazlasıyla sahada olacağız. Takımızda çok genç oyuncu var. Bu da takıma heyecan getiriyor, Geleceğimiz adına umut vadediyor. Bu heyecanı da yolumuza katarak ilerliyoruz."

Kaynak: AA

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