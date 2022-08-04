Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal , Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise Kamerun , Afganistan , İran ve Azerbaycan mücadele edecek.

Kaynak: AA

İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi - Son Dakika

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