A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

04.08.2022 17:23
A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İran'ı 37-22 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda İran ile oynadığı özel müsabakayı 37-22 üstün tamamladı.

Milliler, İslami Dayanışma Oyunları'nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. B Grubu'nda ise Kamerun, Afganistan, İran ve Azerbaycan mücadele edecek.

Milli takım ilk maçını 7 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak.

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Kaynak: AA

İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında İran'ı 37-22 yendi - Son Dakika
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