A Milli Kadın Hentbol Takımı Danimarka'ya Yenildi

19.10.2025 20:41
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Danimarka'ya 41-24 mağlup oldu.

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim

Hakemler: Mihai Marian Pirvu, Radu Mihai Potirniche (Romanya)

Türkiye: Sude Karademir, Beyza Gedik 3, Seval Bozova 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Edanur Burhan, Aslı İskit Çalışkan 2, Nurceren Akgün Göktepe 2, Buğu Sönmez 2, Ceylan Aydemir 1, Yağmur Bembeyaz, Yağmur Özler 4, Gülcan Tügel 5, Emine Gökdemir 2, Hatice Özdemir 1, Büşra Işıkhan, Ceyhan Coşkunsu

Danimarka: Milling, Anne Mette Hansen 1, Bardrum-Larsen 4, Tranborg 1, Andrea Ulrikka Aagot Hansen 5, Jörgensen 2, Ostergad 7, Jorgensen Stine Eiberg 1, Hojlund 4, Friis 3, Andersen 1, Halilcevic 4, Moller 5, Scaglione 3, Bossen

Devre: 9-20

İki dakika cezası alanlar: Jörgensen, Halilcevic, Tranborg (Danimarka), Büşra Işıkhan, Edanur Burhan, Nurceren Akgün Göktepe (Türkiye)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2026 Grup G2'nin ikinci maçında konuk ettiği Danimarka'ya 41-24 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ilk maçında Macaristan'a da 43-30 yenilmişti.

2026 Avrupa Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, bu şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası'nda Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.

Kaynak: AA

Milli Takım, Macaristan, Danimarka, Turnuva, Kadın, Spor, Son Dakika

