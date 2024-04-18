A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

EHF Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez mücadele etme hakkı kazanan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri bugün çekilen kura ile belli oldu.
Viyana'daki EHF merkezinde yapılan kura çekimi sonucu Türkiye, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile eşleşti. Kura çekim törenine katılan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kura sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kura çekildi, top artık kızlarda. Son topa kadar mücadele edeceğiz ve tarihimizde ilk defa katıldığımız Avrupa Şampiyonası finallerinde iz bırakmak için maçlarımıza çıkacağız. Takımımıza güveniyorum" dedi.
EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde ( Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak.
En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Ön tur, Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirileceği EURO 24'te, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen'de oynanacak. Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana'nın Wiener Stadthalle'de oynanacak. EHF EURO 2024 logosu ise turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülke bayrağının (kırmızı, yeşil ve beyaz) renklerini hentbolun dinamik hareketiyle birleştirerek yansıtıyor.
EURO 2024 grupları şöyle oluştu:
A Grubu: İsveç, Macaristan, Kuzey Makedonya, Türkiye
B Grubu: Karadağ, Romanya, Sırbistan, Çekya
C Grubu: Fransa, İspanya, Polonya,Portekiz
D Grubu: Danimarka, İsviçre, Hırvatistan, Faroe Adaları
E Grubu: Norveç, Avusturya, Slovenya, Slovakya
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