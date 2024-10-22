A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor

Spor

2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na (EURO) katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Romanya kampı başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Cluj kentindeki kampta Karpat Turnuvası'nda 25-27 Ekim tarihlerinde Slovakya, Romanya ve Brezilya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Romanya kampında şu sporcular yer alıyor:

Kaleci: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı Spor Kulübü)

Sol kanat: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı Spor Kulübü), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau)

Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor)

Orta oyun kurucu: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Sağ oyun kurucu: Eda Nur Çetin (Bursa BBSK), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ kanat: Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa BBSK)

Pivot: Ceren Demirçelen (Bursa BBSK), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)