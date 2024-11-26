A Milli Kadın Hentbol Takımı Tarih Yazıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Tarih Yazıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Tarih Yazıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak, Aslı İskit mutluluğunu ifade etti.

26.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan sporculardan Aslı İskit Çalışkan, organizasyonda yer almanın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk kez mücadele edeceği Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da başlayacak. Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) organize edilecek şampiyona, 15 Aralık'ta sona erecek.

Kariyerini Romanya'nın SCM Universitatea Craiova takımında sürdüren ve Türkiye'yi uzun yıllardır Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil eden milli hentbolcu Aslı İskit Çalışkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılımının, kendilerinden önce bu formayı giyen hentbolcularla birlikte yılların emeğiyle geldiğini belirten Aslı İskit, "Milli takım olarak tarihimizde ilk defa böyle büyük bir organizasyona katılacağız. Hentbolumuzun geldiği son nokta. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek çok büyük bir başarı. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bu ekibin bir parçası olarak Macaristan'a gitmek mutluluk verici." diye konuştu.

Türk hentbolunu 8 yıldır İsveç, Almanya ve Romanya'da başarılı bir şekilde temsil eden Aslı İskit, tecrübelerini genç hentbolculara aktardığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda Romanya'da hentbola devam ediyorum. Milli takım kampında çok sayıda genç sporcumuz oluyor. Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde 17 Yaş Altı Milli Takımı da şu anda kampta. O kızlarla da antrenman yapıyoruz. Soruları oluyor. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bize de ablalarımız yardımcı olmuştu. Her şey uzaktan göründüğünde çok zor gelebiliyor. Bazı şeyler onlara imkansız gelebiliyor. Bunun hiç de zor olmadığını konuştukça anlıyorlar. Bana da çok imkansız ve zor gelmişti. Küçük bir kız çocuğuyken bazı şeyleri gözlerinde büyütebiliyorlar. Onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana da ablalarım çok yardımcı oldu ve yol gösterdi."

"Her zaman Avrupa'da bulunmak istiyoruz"

Avrupa Şampiyonası'na katılımın sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan milli oyuncu, "Evet Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ve bu başarının içerisinde olduk. Çok gururluyum ama bir başarıda en önemli şey sürdürülebilirlik. Büyük bir adım atıldı, o kapıyı araladık ama o kapıyı sonuna kadar açmak istiyoruz. Kesinlikle her zaman Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz 2026 yılında da Antalya'da Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Kesinlikle başarının sürdürülebilir olması çok önemli." şeklinde konuştu.

Antalya'nın bir spor şehri olduğuna işaret eden ay-yıldızlı sporcu, "2026 Avrupa Şampiyonası'na Antalya'nın ev sahipliğini duyduğumda çok mutlu oldum. Çünkü Antalya seyircisi hentbola çok alışkın." dedi.

Macaristan'da milli takımın nasıl bir iz bırakacağına yönelik Aslı İskit Çalışkan, "Üstümüzde ay-yıldızı taşıdığımız her saniye, her hareketimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sahada da tabii ki en iyi hentbolu oynayacağız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz ama neden olmasın? Norveçlilerin, İsveçlilerin yaptığını biz neden yapamayalım?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de artık takımların daha bilinçli, koordineli ve çok iyi antrenörlerle çalıştığını kaydeden milli oyuncu, "Elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra son topu bilemezsiniz. En büyük takımlar dahi küçük takımlara yenilebiliyor. Sporda böyle şeyler oluyor. Tabii ki bizden sonraki sporcular için yolu açmak istiyoruz. Bu başarıda onlara yol göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Hentbolda hayal ettiği başarılara değinen Aslı İskit Çalışkan, "Kariyerimin herhalde en güzel şeyi olimpiyatlara katılmak olur. Her aldığımız kupa önemli. Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası... Hepsi önemli. Her zaman sahaya kazanmak ve madalya için çıkıyorum. Benim için kupa fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Macaristan, Eğitim, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı Tarih Yazıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP’li başkan hemen devreye girdi Bozkurt işareti yapan çocuğu uyardılar, CHP'li başkan hemen devreye girdi
11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Hentbol Takımı Tarih Yazıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.