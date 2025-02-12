A Milli Kadın Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Takımı\'nın Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda ve Yunanistan maçları için aday kadrosunu belirledi.

12.02.2025 10:57
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UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan maçları aday kadrosu belli oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 16 Şubat Pazar günü toplanacak Ay-yıldızlılar, Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde hazırlıklarını Riva'da sürdürecek.

UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında 21 Şubat Cuma günü Dublin'de bulunan Tallaght Stadı'nda TSİ 22.30'da İrlanda Cumhuriyeti ile karşılacak Milliler, ikinci maçında ise 25 Şubat Salı günü Pendik Stadyumu'nda saat 19.00'da Yunanistan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Selda Akgöz, Ezgi Çağlar, Gamze Nur Yaman

Defans: Sejde Aydın Abrahammson, Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Yaşam Göksu, Fatma Sakar, Eda Karataş, Meryem Küçükbirinci

Orta saha: Dilan Bora, Ebru Topçu, Arzu Karabulut, Derya Ayhan, Ece Türkoğlu, Meryem Cennet Çal, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Miray Cin

Forvet: Busem Şeker, Melike Öztürk, Kader Hançar, Melike Pekel - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Takımı'nın Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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