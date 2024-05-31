A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Milli takım, üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak. VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak. Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.

31.05.2024 15:43
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.

Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak.

"Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.

Kaynak: AA

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