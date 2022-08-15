5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu

15.08.2022 21:06
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İran'ı mağlup ederek Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finalde İran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

HİÇBİR MAÇTA RAKİBE SET VERMEDİK

Salonun tamamına yakınını dolduran taraftarlar müthiş bir atmosfer oluşturdu. Milli voleybolcular da maçtan sonra büyük bir sevinç yaşarken, oyuncular taraftarlarla da mutluluğu karşılıklı tezahüratlarla paylaştılar. Türkiye, altın madalyaya oynadığı hiçbir maçta rakibine set vermeden ulaştı. Milli takım karşılaşmadan sonra düzenlenen törende altın madalyasını da aldı.

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voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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