Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde MLS ekiplerinden New England Revolution'ın tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve taktik çalışması yapan ay-yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli taktik oyun oynadı.
Öte yandan antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.
Ay-yıldızlı ekip, yarın yerel saatle 17.15'te aynı tesiste basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım, ABD ile Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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