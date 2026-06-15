A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 Mağlup - Son Dakika
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A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 Mağlup

15.06.2026 10:19
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Takım Avustralya'ya kaybetti.

A MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay ile oynayacak olan Milliler, maçın ardından Arizona'daki kamp yerine döndü. Ay-yıldızlı ekip rejenerasyon çalışması yapacak.

-Vincenzo Montella: Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor

-Hakan Çalhanoğlu: Önemli olan bu maçı en çabuk şekilde unutmak ve önümüzdeki iki maça bakmak

-Abdülkerim Bardakcı: Herhangi bir özgüven kaybımız yok

2026 FIFA DÜNYA KUPASI

-H Grubu

19.00 İspanya-Yeşil Burun Adaları

01.00 Suudi Arabistan-Uruguay

-G Grubu

22.00 Belçika-Mısır

04.00 İran-Yeni Zelanda

FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim toplanacak. Toplantıda görev dağılımının yapılması beklenirken, teknik direktörün de toplantının ardından veya salı günü açıklanması bekleniyor

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Sezonun final serisinin 2'nci maçı oynanacak. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş seride 1-0 önde bulunuyor.

20.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN

Kaynak: DHA

Milli Takım, Avustralya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 Mağlup - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 Mağlup - Son Dakika
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