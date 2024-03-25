2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta yarın Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki ekip, Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ile 17. kez birbirlerine rakip olacak.
A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Avusturya ile özel maç oynayacak. Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.
17. randevu
Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 7'sini Ay-Yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. Milliler, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ( Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile mücadele edecek. Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alacak.
Macaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Rıdvan Yılmaz, Avusturya karşısında forma giyemeyecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Takım, Avusturya ile özel maçta karşılaşacak - Son Dakika
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Bucaspor 1928, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, liderlik savaşı verdiği Erokspor'u evinde konuk edecek.
Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan Dörtlü Final'de Kepez Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. Tekirdağ Cezaevi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
2023-24 sezonunda futbolculara en fazla maaş ödeyen 20 kulüp sıralandı. Barcelona 639 milyon euro ile birinci, Paris Saint-Germain 617 milyon euro ile ikinci, Manchester City 554 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yedek ağırlıklı çıktığı Bayındırspor deplasmanında iyi başladığı maçı 3-1'lik skorla kaybetti. Bayındırspor, Metin Salih Aktürk'ün 2 golüyle galip geldi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
Erzurum'da "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen 35 yaş üstü master atletler, maratonlarda başarı için ramazanda da yoğun antrenman yapıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni tanınmaya başlayan korfbol branşında 5 gün sürecek grup müsabakaları başladı. Erkek ve kadın sporcuların bir arada oynayabildiği korfbol müsabakalarına birçok ilin takımları katılıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 2. Lig finalinde Kepez Belediyespor, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Kepez Belediyespor, gelecek sezon THF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 32. hafta mücadelesinde Menemen FK, Sarıyer'i 4-2 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti. Bu galibiyetle Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve Isparta 32 Spor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, kalan maçları en az kayıpla atlatarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.
Kütahya'da düzenlenen Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışı'nda sporcular, haritada yer alan hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada derece elde eden sporcular, madalyalarını ve Kütahya Belediyesi'nin hediyelerini aldı. Yarışmaya katılan sporcular, unutulmaz bir mücadele yaşadı. Yarışmanın ardından sporcular aileleriyle birlikte Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda vakit geçirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?