A Milli Takım Galler\'e Gitti

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında Galler'i konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, Kayseri'ye gitti.

Galler maçı öncesi İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı kafilesi maçın oynanacağı Kayseri'ye gitmek için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Burada futbolcular, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kafile, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 16.00'da Kayseri'ye hareket etti.