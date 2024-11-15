A Milli Takım Galler İle Karşılaşacak

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında yarın Kayseri'de Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve rondo çalışmaları yapıldı. Çeviklik ve taktik çalışmalarını takiben son bölümde çift kaleli taktik oyun oynandı. Eren Dinkci, dizindeki problem nedeniyle antrenmanda yer almadı. Ay-yıldızlıların bu sabah yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.