A Milli Takım Galler'le 11. Randevuda - Son Dakika
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A Milli Takım Galler'le 11. Randevuda

A Milli Takım, Kayseri'de Galler ile 11. maçına çıkacak. 10 resmi maçta 3 galibiyet aldı.

15.11.2024 11:49
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Kayseri'de karşılaşacağı Galler ile 11. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İlk maç 1978'de

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.

Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler, 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

Son maç berabere

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

10 gollü maç

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.

Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Son 3 maçta yenilgi yok

Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi.

Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçlar

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
06.09.2024CardiffUEFA Uluslar Ligi0-0
21.11.2023CardiffAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
19.06.2023SamsunAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
16.06.2021BaküEURO 20240-2
20.08.1997İstanbulDünya Kupası Elemeleri6-4
14.12.1996CardiffDünya Kupası Elemeleri0-0
25.03.1981AnkaraDünya Kupası Elemeleri0-1
15.10.1980CardiffDünya Kupası Elemeleri0-4
21.11.1979İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
29.11.1978WrexhamAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA

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