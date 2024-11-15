A Milli Takım Galler'le 11. Randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Kayseri'de karşılaşacağı Galler ile 11. kez rakip olacak.
Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.
İlk maç 1978'de
İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.
Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler, 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.
Son maç berabere
Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.
Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
10 gollü maç
Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.
Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.
Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.
Son 3 maçta yenilgi yok
Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi.
Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçlar
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|06.09.2024
|Cardiff
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|21.11.2023
|Cardiff
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|19.06.2023
|Samsun
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|16.06.2021
|Bakü
|EURO 2024
|0-2
|20.08.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|6-4
|14.12.1996
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|25.03.1981
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|15.10.1980
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-4
|21.11.1979
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|29.11.1978
|Wrexham
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
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