Üye Girişi
A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak - Son Dakika

A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak

14.11.2021 20:16

A Milli Takım'da yakalanan olumlu hava, Ay-Yıldızlı ekibi Dünya Kupası biletini almanın eşiğine getirdi. Alman hocanın futbolcularla sağlam temellere dayanan bağlar kurmasında en büyük etkenlerden biri de yardımcısı Kenan Koçak. Stefan Kuntz'a rapor veren Koçak, gözlem ve tecrübelerini genç futbolcularla paylaşıyor.

A Milli Futbol takımı, Dünya Kupası finallerine katılmanın eşiğine geldi. Takımda çok iyi bir atmosfer var ve konsantrasyon en üst seviyede. Özellikle Letonya deplasmanında kazanılan maçtan bu yana teknik heyetinden futbolcusuna, malzemecisinden yönetime kadar herkes birbirine inanıyor ve sağlam bağlar kuruldu. Bu atmosferin yakalanmasında en büyük katkılardan biri de Kenan Koçak'a ait.

FUTBOLCULAR ARASINDAKİ İLETİŞİMSİZLİĞİ SONA ERDİRMEK İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Göreve gelir gelmez milli takımdaki düşüşün sebeplerini araştıran Kuntz-Koçak ikilisi öncelikle geçmiş dönemdeki dargınlıkları ve teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimsizliği sona erdirmek için kolları sıvadılar. Türkçeyi bir an önce öğrenmek istediğini belirten ve futbolculara Türkçe hitap etmek isteyen Stefan Kuntz için Kenan Koçak bu konuda da en büyük yardımcısı oldu. Hem Almanca hem de Türkçeyi ana dili gibi koşan Kenan Koçak, Kuntz ile takım arasında sağlam bir köprü kurdu.

AVRUPA FUTBOLUNDA SÖZ SAHİBİ İSİMLERLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

Futbol bilgisi de takımdaki tüm oyuncuların kısa sürede saygı ve güven duymasına sebep oldu. UEFA pro lisans sahibi olan, Hannover'ı çalıştırdıktan sonra Türkiye ve Bundesliga'dan teklifler alan Kenan Koçak son yıllarda Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Nagelsmann ve Hansi Flick gibi Avrupa futbolunda söz sahibi isimlerle sık sık görüşerek sadece futbol değil, altyapıda eğitim konusunda da fikirler alıp gelişimine devam etti. 2016 yılı UEFA Pro Lisans kursundan arkadaşı olan Julian Nagelsmann'ın Almanya'nın başına geçmesinin de Kenan Koçak'ın jenerasyonun bir başka başarısı. Tüm Bilgilerini futbolculara aktaran ve Riva'da adeta üs kurarak günde ortalama 16 saat çalışan, kamplarda futbolcular ile bir arkadaş gibi sohbet de eden Kenan Koçak takımda herkes tarafından seviliyor.

"KENAN HOCA ATAĞA ÇIKMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cebelitarık karşısında ilk yarı yeterli skoru alan Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, tecrübeli isimler sağ bek Zeki ve sol bek Caner'i oyundan alıp 2 genç Mert ve Rıdvan'ı sahaya sürdü. Burada amaç hem Zeki ve Caner'in Karadağ deplasmanı için dinlendirilmesi hem de Rıdvan ve Mert'in kazanılmasıydı. Hesap ve taktik tuttu. Devre arasında ısınan Rıdvan ve Mert'i hazırlayan ve son konuşmaları yaparak taktikleri aktaran Kenan Koçak, Rıdvan'ın 2 asist, Mert'in 1 gol atmasına etki etti. İkinci yarının başında oyuna giren ve Kenan Koçak'ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ATMOSFER VE İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"

Maçtan 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında tüm ekibin aynı hedef doğrultusunda ilerlediğine vurgu yapan Koçak, "Saygı her şeyden öncedir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli futbolcular. Hepsiyle birebir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularla aynı hedefin peşindeyiz. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Atmosfer ve iletişimimiz çok iyi. Bu tabii oyuncuların karakterine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Kupası, Stefan Kuntz, Kenan Koçak, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi Kumarda kaybeden Ortaç 19:15 Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? 18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! 18:15 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü 17:23 Düğünde kavga eden şahıs, sinirlerine hakim olamayıp aracını davetlilerin üzerine sürdü Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Sümer çifti toprağa verildi 15:39 Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Sümer çifti toprağa verildi
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:48 Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz

Son Dakika Haberleri
20:23 Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar
20:16 A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak
19:57 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 14 Kasım Pazar günü vaka sayıları
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi
19:43 İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
19:29 Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler!
19:15 Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
18:33 Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayatını kaybetti
18:14 Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!
Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar         
20:23
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu         
18:21
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Rekor ücretle geri dönüyor Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Rekor ücretle geri dönüyor         
17:30
Anne babasını öldürüp intihar eden gencin arkadaşlarına "hoşça kalın" mesajı attığı ortaya çıktı Anne babasını öldürüp intihar eden gencin arkadaşlarına "hoşça kalın" mesajı attığı ortaya çıktı         
16:49
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
15:21
"HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
14:05
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 20:29:09. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement