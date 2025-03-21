A Milli Takım'ın Maçı İçin Hakem Bell oldu - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Maçı İçin Hakem Bell oldu

A Milli Takım\'ın Maçı İçin Hakem Bell oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile rövanş maçını Felix Zwayer yönetecek.

21.03.2025 16:40
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A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan'a konuk olacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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