A Milli Takım'ın Rakipleri Belli Oluyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
20.00 UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, turnuvada A Ligi'nde yer alacak.
BEŞİKTAŞ
15.00 Siyah- Beyazlıların yeni transferleri; Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni gerçekleşecek.
GALATASARAY
11.00 Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol ve Voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu imza töreni Başkan Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - Virtus Bologna
-EuroCup Kadınlar Çeyrek Final
19. 00 ÇBK Mersin - Panathinaikos
VOLEYBOL
-CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
19.30 Halkbank - Lublin
