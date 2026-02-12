A Milli Takım'ın Rakipleri Belli Oluyor - Son Dakika
Spor

A Milli Takım'ın Rakipleri Belli Oluyor

12.02.2026 10:25
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kuraları Brüksel'de çekilecek.

20.00 UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı, turnuvada A Ligi'nde yer alacak.

BEŞİKTAŞ

15.00 Siyah- Beyazlıların yeni transferleri; Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni gerçekleşecek.

GALATASARAY

11.00 Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol ve Voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu imza töreni Başkan Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Virtus Bologna

-EuroCup Kadınlar Çeyrek Final

19. 00 ÇBK Mersin - Panathinaikos

VOLEYBOL

-CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

19.30 Halkbank - Lublin

Kaynak: DHA

