A Milli Takım\'ın UEFA Uluslar A Ligi\'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.
FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.
Ay-yıldızlıların, 1'inci Grup'taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:
25 Eylül Cuma
28 Eylül Pazartesi
2 Ekim Cuma
5 Ekim Pazartesi
12 Kasım Perşembe
15 Kasım Pazar
