A Milli Takım\'ın UEFA Uluslar A Ligi\'ndeki fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

İLK MAÇTA FRANSA'YI AĞIRLAYACAĞIZ

FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.

Ay-yıldızlıların, 1'inci Grup'taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:

25 Eylül Cuma

21.45 Türkiye - Fransa

28 Eylül Pazartesi

21.45 Türkiye - İtalya

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika - Türkiye

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya - Türkiye

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım Pazar