A Milli Takım Karadağ Deplasmanında - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım Karadağ Deplasmanında

A Milli Takım Karadağ Deplasmanında

A Milli Takım, Karadağ ile oynayacağı maç için antrenman yaptı ve yola çıkacak.

18.11.2024 12:47
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

RHG EnerTürk Enerji? Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.

A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Niksic Şehir Stadı'nda oynancak Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Karadağ Deplasmanında - Son Dakika

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