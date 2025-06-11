A Milli Takım Meksika'ya 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım Meksika'ya 1-0 Mağlup Oldu

A Milli Takım Meksika\'ya 1-0 Mağlup Oldu
11.06.2025 06:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynadığı hazırlık maçında 1-0 yenildi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. TSİ 04.00'te başlayan mücadelede St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes düdük çaldı. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yaptı.

Ay-yıldızlılar mücadeleye, " Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız" ilk 11'iyle çıktı.

Meksika ise "Malagon, Sanchez, Reyes, Montes, Gallardo, Alvarez, Vega, Ruiz, Pineda, Sepulveda, Quinones" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, maçın ilk 20 dakikasında rakip kaleyi Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in şutlarıyla yoklarken, Meksika ise pozisyona giremedi. Meksika'nın 24'üncü dakikada Pineda ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı. 42'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol ayakla sert şutu az farkla üstten auta çıktı. Meksika, 45'inci dakikada öne geçti. Gallardo'nun sol taraftan kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içindeki Ruiz'in pasında top Pineda'da kaldı. Penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunu yapan Pineda, topu kaleci Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 65'inci dakikada Meksika'da Huerta'nın şutunda top direkten dışarı gitti. 76'ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Kenan Yıldız, ceza sahasındaki Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden şutunda top az farka yandan auta çıktı. Mücadele Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MEKSİKA İLE TARİHTEKİ İLK RANDEVU

Meksika - Türkiye maçı, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti. ABD kampındaki ilk özel maçında karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Meksika'ya ise 1-0 mağlup oldu. Meksika maçının ardından kampı tamamlayan ay-yıldızlılar, İstanbul'a dönecek.

YASİN ÖZCAN VE DEMİR EGE TIKNAZ İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de yaptığı kampın aday kadrosuna davet edilen 18 yaşındaki savunmacı Yasin Özcan ve 20 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, ilk milli maçına çıktı. Meksika ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Yasin Özcan, 45 dakika sahada kaldı. Demir Ege Tıknaz ise 77'nci dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 18 yaşındaki Yasin Özcan, gelecek sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyecek. Geçen sezonu kiralık olarak Rio Ave'de geçiren Demir Ege'nin bonservisi ise Beşiktaş'ta bulunuyor.

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Carolina, Milli Takım, Maç Sonucu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Meksika'ya 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
İsrail’e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı İsrail'e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

05:57
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
05:29
ABD’de kaos büyüyor Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de kaos büyüyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:58
Resim öğretmeni hobi bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
Resim öğretmeni hobi bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
09:57
Galatasaray’da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
09:53
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 07:36:41. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım Meksika'ya 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.