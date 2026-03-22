A Milli Takım Romanya için Antrenmanda

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana Orkun Kökçü ve Salih Özcan yanı sıra dünkü çalışmada yer almayan Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır da katıldı. Antrenman öncesi ay-yıldızlılar, idmanı takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı. Millilerin antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.