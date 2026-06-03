A Milli Voleybol Takımı Medya ile Buluştu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesinde medya ile bir araya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen medya günü etkinliğine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve milli oyuncular katıldı. TVF Başkanı Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac ve takım kaptanı Murat Yenipazar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÜSTÜNDAĞ: BU ÜLKENİN VOLEYBOLDA NELER YAPTIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ARKADAŞLARIMIZ BİR KEZ DAHA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Yoğun bir milli takım sezonu başladı. Kadınların milli takım sezonu erkeklerden bir hafta önce başlıyor. Bugün kadın milli takımımızın Brezilya'da ilk etap mücadelesi başlayacak. Hemen arkasından erkek milli takımımızın Kanada seyahati başlayacak ve Kanada'da Milletler Ligi 1'inci etabı başlayacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah bu ülkeye voleybolun yaşattığı, yaşatmakta olduğu ve yaşatacak olduğu başarıları hep birlikte destekleyerek keyifle izleyeceğiz. ve bu mutluluğu hep birlikte paylaşacağız. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle VNL'de, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda direkt finallere katılım hakkı elde etti. Dolayısıyla finallerin takımı, kürsüde yer almak için mücadele eden takımlarımızı seyredeceğiz ve paylaşacağız. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdik. İtalya'daki turnuvada güzel bir tecrübe ve deneyim kazandık. Bu süreçte ülkemize layık olmak için, bu ülkenin voleybolda neler yaptığını göstermek için arkadaşlarımız bir kez daha mücadele edecek" dedi.

SLOBODAN KOVAC: ÖNÜMÜZDE ZOR BİR SÜREÇ VAR AMA BİZ HAZIRIZ

Turnuvada iyi bir voleybol ortaya koyacaklarını ifade eden A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, "Federasyonumuza bize en iyi şartlarda hazırlanma şansı verdiği için teşekkür ediyoruz. Ankara, İstanbul ve İtalya'da en iyi şartlarda çalışıyoruz. İyi çalışabilmek için, Kanada'daki turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak için en iyi şartları bize sunuyorlar. İtalya'da iyi bir turnuva geçirdik. İtalya ve Belçika gibi iki önemli takıma karşı iyi galibiyetler aldık. Kolay olmayacak. Önümüzde zor bir süreç var ama biz hazırız. Herkes çok iyi çalışıyor ama takımımızın en önemli oyuncularından biri aramızda değil. Efe Mandıracı'nın bir sakatlığı oldu. Onu da en kısa zamanda bekliyoruz. İlk önce takım olmayı becermeli ve takım olarak çalışmalıyız. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir voleybol göstereceğimizi düşünüyorum. Bu bayrağı, bu ülkeyi onurlandırıp gururlandıracağız" diye konuştu.

MURAT YENİPAZAR: BU FORMAYI TAŞIMAK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR VE ONUR

Çok umutlu olduklarını dile getiren takım kaptanı Murat Yenipazar ise, "Bu formayı taşımak çok büyük bir gurur ve onur. Yan tarafımdaki arkadaşlarımı görüyorum. Çok umutla bakıyorlar, özellikle bu yaza. Çünkü geçen yaz bayrağı daha yukarıya taşıdık. Daha da yukarısına taşıyacağımıza olan inancımız devam ediyor. O yüzden çok umutluyuz. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kolay olmayacak. Zorlu takımlara karşı oynayacağız. Ama her takıma karşı oynayabildiğimizi bence gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın bayrağı daha yukarıya kesinlikle taşıyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.