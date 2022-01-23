Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği maçtan sonra yer yerinden oynadı. Aslan, uzun süre önde götürdüğü maçta son dakikalarda yapılan hatalar sonucu Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.
Visca'nın attığı golde hatalı pasla topu kaptıran Taylan'a maçın ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan olay paylaşım yaptı. Sosyal medya karıştı.
Emre Kaplan yaptığı paylaşımda, "Taylan, demek ki Galatasaray orta sahasında oynamak takımın ilk 11'ini bir gün önceden vermeye benzemiyormuş kardeşim" ifadelerini kullandı. Taylan Antalyalı'nın bu iddiaya vereceği yanıt merak konusu oldu.
Paylaşımın altına gelen bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama - Son Dakika Spor