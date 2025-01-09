Aaron Boupendza Süper Lig\'e geri dönüyor

2020-2021 sezonunda Hatayspor forması ile Süper Lig'de dikkat çeken performansıyla hafızalara kazınan ve bir dönem dört büyük kulüple de anılan Aaron Boupendza, Süper Lig ekibinin radarına girdi.
Rapid Bükreş'te antrenmana çıkmayan Aaron Boupendza, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gabonlu oyuncuya Türkiye'den Sivasspor ve Bodrum FK talip oldu. Yıllık 1 milyon Euro teklif eden ve teknik direktörlüğünü Boupendza Hatayspor'da oynarken birlikte çalıştığı Ömer Erdoğan'ın yapması kırmızı-beyazlıları bir adım öne çıkarıyor.
Yıldız futbolcu, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirmişti.
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