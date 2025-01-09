Aaron Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Aaron Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor

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Süper Lig'de Hatayspor formasıyla dikkat çeken ve Arabistan'ın ardından Rapid Bükreş'te oynayan 28 yaşındaki golcü futbolcu Aaron Boupendza, Süper Lig'e geri dönme kararı aldı. Boupendza'nın ismi Sivasspor ve Bodrum FK ile anılıyor.

09.01.2025 17:29  Güncelleme: 18:33
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2020-2021 sezonunda Hatayspor forması ile Süper Lig'de dikkat çeken performansıyla hafızalara kazınan ve bir dönem dört büyük kulüple de anılan Aaron Boupendza, Süper Lig ekibinin radarına girdi.

2 TALİBİ VAR

Rapid Bükreş'te antrenmana çıkmayan Aaron Boupendza, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Gabonlu oyuncuya Türkiye'den Sivasspor ve Bodrum FK talip oldu. Yıllık 1 milyon Euro teklif eden ve teknik direktörlüğünü Boupendza Hatayspor'da oynarken birlikte çalıştığı Ömer Erdoğan'ın yapması kırmızı-beyazlıları bir adım öne çıkarıyor.

HATAYSPOR'DA HARİKALAR YARATMIŞTI

Yıldız futbolcu, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans sergileyerek adından söz ettirmişti.

Aaron Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor
Aaron Boupendza Süper Lig\'e geri dönüyor

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Son Dakika Spor Aaron Boupendza Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
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