ABB U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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ABB U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu

ABB U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) U16 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası finalinde Botaşspor'u 59-54 yenerek şampiyon oldu. Takımın tamamının kendi alt yapısında yetiştiği sporculardan oluştuğu ABB Spor Kulübü'nde, Berfin Ada Şahin turnuvanın en değerli oyuncusu ve ribaund kraliçesi seçildi.

27.05.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Türkiye Şampiyonası finalinde Botaşspor'u 59-54 yenen Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

20-26 Mayıs tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına, U16 kategorisinde ülke genelindeki en iyi 16 takım katıldı. Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyarak çeyrek final oynamaya hak kazanan ABB U16 Kız Basketbol Takımı, çeyrek finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Levent Spor'u 65-57 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde karşılaştığı Ankara TED Koleji'ni de 70-54'lük skorla yenerek Türkiye Finali oynamaya hak kazanan ABB, final maçında Botaşspor'u 59-54 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ve ribaund kraliçesi Adana'dan

Takımın tamamının 5 yılda kendi alt yapısında yetiştiği sporculardan oluştuğu ABB Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'nda, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ve Ribaund Kraliçesi Berfin Ada Şahin seçildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ABB U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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