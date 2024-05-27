Spor

Türkiye Şampiyonası finalinde Botaşspor'u 59-54 yenen Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

20-26 Mayıs tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına, U16 kategorisinde ülke genelindeki en iyi 16 takım katıldı. Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyarak çeyrek final oynamaya hak kazanan ABB U16 Kız Basketbol Takımı, çeyrek finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Levent Spor'u 65-57 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde karşılaştığı Ankara TED Koleji'ni de 70-54'lük skorla yenerek Türkiye Finali oynamaya hak kazanan ABB, final maçında Botaşspor'u 59-54 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Turnuvanın en değerli oyuncusu ve ribaund kraliçesi Adana'dan

Takımın tamamının 5 yılda kendi alt yapısında yetiştiği sporculardan oluştuğu ABB Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'nda, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) ve Ribaund Kraliçesi Berfin Ada Şahin seçildi. - ADANA