ABD\'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı

Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, The Friedkin Group (TFG) bünyesindeki Roundhouse Capital Holdings Limited tarafından resmen satın alındı.

Farhad Moshiri'nin Blue Heaven Holdings şirketiyle yapılan anlaşma sonucunda, kulübün çoğunluk hisseleri Roundhouse'a devredildi. TFG Sahibi ve CEO'su Dan Friedkin'in şu anda 7,6 milyar dolarlık bir net serveti var. Ayrıca TFG'ye ait İtalyan Serie A kulübü AS Roma'nın başkanıdır.

MOURINHO İLE BAŞARILI OLDU

Friedkin Grubu, 2020 yılında İtalyan ekibi Roma'nın yönetimini üstlendi ve kulübü 2022'de Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Konferans Ligi'nde başarıya taşıdı.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Everton'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Marc Watts, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, The Friedkin Group için çok gururlu bir gün. Bu ikonik kulübün yeni sahipleri olmaktan büyük onur duyuyoruz. Kulübün hem saha içinde hem de dışında heyecan verici bir döneme adım atması için çalışmaya kararlıyız. Everton'a mali istikrar sağlamak bir önceliğimizdi ve bu konuda başarı elde ettik. Ancak, kulübü Premier Lig'de hak ettiği yere geri getirmek zaman alacak. Bugün bu yolculuğun ilk adımını atıyoruz."