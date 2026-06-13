ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi - Son Dakika
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ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi

13.06.2026 06:19
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti, açılış seremonisi yapıldı.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

ABD: Freese, Freeman, Ream, Richards, Robinson, Dest (Dk. 72 Weah), Adams, Tillman (Dk. 82 Reyna), McKennie, Pulisic (Dk. 46 Berhalter), Balogun (Dk. 72 Pepi)

Paraguay: Gill, Caceres (Dk. 80 Velazquez), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez (Dk. 80 Gamarra), Cubas, Bobadilla (Dk. 46 Mauricio), Almiron (Dk. 80 Sosa), Sanabria (Dk. 62 Arce), Enciso

Goller: Dk. 7 Bobadilla (Kendi kalesine), Dk. 31 ve Dk. 45+5 Balogun, Dk. 90+8 Reyna (ABD), Dk. 73 Mauricio (Paraguay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caceres, Dk. 53 Almiron, Dk. 79 Diego Gomez, Dk. 88 Arce, Dk. 90+3 Alonso (Paraguay), Dk. 59 Adams (ABD)

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi.

Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar Future, Anitta, Lisa, Rema ve Tyla sahne aldı.

Dünya Kupası'nda boy gösteren 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesinin ardından ABD'nin ünlü şarkıcılarından Katy Perry sahneye çıktı. Şovların ardından müsabaka başladı.

İki ekip de karşılıklı ataklarla maça başlarken ABD 7. dakikada öne geçti. Pulisic 2 rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girerek McKennie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Bobadilla ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

ABD öne geçmesinin ardından baskılarını daha da artırdı. 31. dakikada soldan savunmanın arkasına sarkan Pulisic, penaltı noktasına hareketlenen Balogun'a pasını aktardı. Bu futbolcu ayak içiyle meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

ABD, 45+5. dakikada farkı 3'e çıkardı. Tillman'ın uzun pasına hareketlenen Balogun, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelere yolladı: 3-0.

İlk yarı ABD'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. ABD oyunu yavaşlatırken, Paraguay 73. dakikada golü buldu. Enciso'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mauricio, yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşmada son sözü Reyna söyledi. 90+8. dakikada topla buluşan futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazından ayağının dışıyla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 4-1.

Mücadele ABD'nin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Etkinlik, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD, Paraguay'ı 4-1 Yendi - Son Dakika

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