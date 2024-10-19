Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu

Geniş Video İzle

Türkiye'nin önde gelen ilaç firmalarından Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısı oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul eden Barut, yönetim kurulu listesine girdi.

19.10.2024 07:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısı oldu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul eden Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna girdi. Sarı-lacivertlilerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na konu ile ilgili yapılan açıklamada, "15/10/2024 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan yönetim kurulu üye seçimi kararı çerçevesinde yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında aşağıdaki görev dağılımının yapılmasına;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Yıldırım KOÇ'un,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nezih BARUT'un,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Nevres Erol BİLECİK, Fethi PEKİN, Sait Ergun ÖZEN, Mehmet Salih DERELİ, Esin GÜRAL ARGAT, Muhittin İlker DİNÇAY, Mustafa Kemal DANABAŞ, Hamdi AKIN, Can GEBETAŞ, Alaattin Yavuz GÜNEŞ, Barış GÖKTÜRK, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şenol ŞANKAYA'nın seçilmelerine,

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Yıldırım KOÇ, Sn. Nezih BARUT, Sn. Nevres Erol BİLECİK ve Sn. Fethi PEKİN'den herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

NEZİH BARUT KİMDİR?

1952 doğumlu olan Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı. 1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi.

Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu

Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, Istanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır. İngilizce bilen Nezih Barut, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Abdi İbrahim\'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe\'nin başkan yardımcısı oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Abdi İbrahim, Nezih Barut, Fenerbahçe, Ekonomi, Ali Koç, Türkiye, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Görmüş:
    para değil vizyon lazım oda sende yok sayın ali koç bu kulüpten defol git 58 23 Yanıtla
    Ali Arslan:
    Düşmanın kuralıyla oynamak gerekiyor,madem öyle, FB halktır halkın takımıdır, FB Türkiye'dir FB bu ülkenin en büyük kulübü ve sporun lideridir. 3 5
    Serkan Kurum:
    mustafa bey sizi duymuyor siz kahvede yada evdekilerle konusun bu konulari 0 0
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    #Alikoçistifa 43 18 Yanıtla
  • Osman Koç:
    Acura ne oldu ?? 38 12 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yeteneksiz ali 27 17 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    accccccuuuuun efendiye noldu 31 12 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    abdi İbrahim demek allahın hizmetkarı İbrahim demek İbrahim şimdi fenerbahçe ye hizmetkar olmaya aday yakışmıyor 8 22 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Gitme sana muhtaçlar 16 13 Yanıtla
  • Oooo:
    Nezih BARUT ta geldi Pazar günü Samsunspor patlatacak demektir! 16 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
11:30 Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna’yı getiriyor Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor
11:06 ’Yenidoğan Çetesi’nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 10:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.